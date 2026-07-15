Un gioielliere di 72 anni è stato condannato e si trova in carcere, dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un assalto nel suo negozio nel 2021. La sua famiglia ha annunciato che si stanno valutando le ultime possibilità legali, tra cui ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo o una potenziale grazia. La vicenda riguarda un episodio avvenuto il 28 aprile 2021, a seguito del quale l’uomo è stato condannato.

Roma – Ultime carte da giocare: la Corte Europea dei diritti dell’uomo. O magari la grazia concessa da Mattarella. Per ora il carcere. Il 28 aprile 2021 Mario Roggero, gioielliere oggi 72enne, uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. Ieri, dopo le ultime lacrime, la Suprema Corte ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi ribadita dalla procura generale di Cassazione. I carabinierii e la Scientifica sul luogo della rapina alla gioielleria Mario Roggero a Grinzane Cavour, Cuneo, 28 aprile 2021 ANSAALESSANDRO DI MARCO Una storia lunga, dalla provincia alle grandi domande degli uomini sulla giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il gioielliere Mario Roggero in carcere: “Portate avanti la battaglia per una legge giusta e contro la criminalità”

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Mario Roggero condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere, il gioielliere uccise due ladri dopo una rapinaMario Roggero è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere.

Cuneo, uccise due rapinatori: il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di carcereIl 28 aprile 2021, nel negozio di un gioielliere in provincia di Cuneo, tre uomini hanno tentato una rapina.

Temi più discussi: Caso Grinzane, oggi verdetto in Cassazione: il gioielliere Mario Roggero fa una colletta sui social; Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Caso Roggero: la Cassazione sia chiamata a chiarire l'interpretazione della riforma sulla legittima difesa del 2019: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite; Mario Roggero, il giorno della verità: Inondato di affetto e donazioni. Chi è il gioielliere di 72 anni che rischia il carcere per omicidio.

Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori: 'È finita, vado in carcere. Serve una legge contro le ingiustizie' #ANSA x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero - Notizie - Ansa.it reddit

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