Arezzo, 17 luglio 2026 – . Un’estate tra studio, cultura e mare cristallino per 81 studenti di Arezzo (provenienti in gran parte dal Liceo Colonna ), che hanno partecipato alla quinta edizione di "Francété", il viaggio studio che trasforma la Costa Azzurra in una grande aula a cielo aperto. Il progetto – il cui nome fonde significativamente le parole "Francia" ed "estate" – è nato da un'idea del professor Massimiliano Badiali, storico ex docente di francese al Colonna e, dall'anno scolastico 20262027, insegnante di Materie Letterarie e Latino al Liceo Redi. L'obiettivo? Offrire ai giovani u n'immersione totale e autentica nella lingua e nella cultura d'oltralpe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 81 studenti aretini alla conquista della Costa Azzurra: il successo di "Francété 5"

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