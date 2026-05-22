Cantieri di bellezza gli studenti aretini contro le ecomafie

Non è facile parlare con ragazzi e bambini di mafia, di reati sull’ambiente, di crimini che mettono a rischio non solo gli ecosistemi e la biodiversità, ma soprattutto la vita e la salute delle persone e degli esseri viventi. Eppure, con il giusto approccio - delicato, rigoroso e interattivo -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Viaggio nella città che sta nascendo. Gli studenti a scuola di cantieriNell’ambito delle attività del corso di Organizzazione del cantiere di ingegneria civile dell’ateneo estense, gli allievi hanno partecipato ad un...

Ecomuseo della Martesana. Sostenibilità e bellezza con gli studenti del liceoL’Ecomuseo fra i banchi dei licei Curie, ponte scuola-cultura per rilanciare il territorio.

Torna Itinerari il 23 e 24 maggio. Il programma di sabato shorturl.at/LrdYn, di domenica shorturl.at/eiKuf Gli appuntamenti sono gratuiti, alcuni su prenotazione a [email protected] 071 202007 / 334 3467166 x.com

voglio fare un viaggio di gruppo con sconosciuti ma ho paura dei litigi reddit

Con Cantieri Musicale ad Ancona itinerari alla scoperta della bellezza(ANSA) - ANCONA, 22 MAG - La bellezza della musica proposta in diversi generi, luoghi e momenti della giornata. Con il patrocinio del Comune di Ancona, prende avvio sabato 23 maggio il Festival Itine ... msn.com

A ERCOLANO - Close-up Cantieri, al Parco Archeologico l’ultimo viaggio dietro le quinte dell’antica cittàAlle battute finali l’ottava edizione di Close-up Cantieri, l’iniziativa del Parco Archeologico di Ercolano che accompagna il pubblico nei luoghi della conservazione, aprendo eccezionalmente le aree d ... napolimagazine.com