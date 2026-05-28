Modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi della Legge n 81 2017 e del Dlgs n 81 2008 aggiornato alla Legge n 34 2026
È stato aggiornato il modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, in conformità con le normative vigenti. Il documento è stato rivisto alla luce della Legge n. 342026 e si rivolge a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della Legge n. 812017. Lo scopo è fornire uno strumento pratico per assicurare la tutela della salute dei lavoratori in modalità agile.
Il modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce uno strumento operativo volto a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 22 della Legge n. 812017 e dall’articolo 3, comma 7-bis, del D.lgs. n. 812008, come aggiornato alla luce della Legge n. 342026. La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gestire la scuola a... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Ho voluto mettere due puntini sulla i di ipocrisia di sinistra, quelli del Abbiamo una banca!!! di fassiniana memoria La Sinistra ha insistito sulla sua richiesta di informativa in merito alla Banca di Asti, proprio loro che cercano di occupare tutto quello che trovan x.com
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