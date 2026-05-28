Modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi della Legge n 81 2017 e del Dlgs n 81 2008 aggiornato alla Legge n 34 2026

Notizia in breve

È stato aggiornato il modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, in conformità con le normative vigenti. Il documento è stato rivisto alla luce della Legge n. 342026 e si rivolge a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della Legge n. 812017. Lo scopo è fornire uno strumento pratico per assicurare la tutela della salute dei lavoratori in modalità agile.