Modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi della Legge n 81 2017 e del Dlgs n 81 2008 aggiornato alla Legge n 34 2026

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato aggiornato il modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, in conformità con le normative vigenti. Il documento è stato rivisto alla luce della Legge n. 342026 e si rivolge a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della Legge n. 812017. Lo scopo è fornire uno strumento pratico per assicurare la tutela della salute dei lavoratori in modalità agile.

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Il modello di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce uno strumento operativo volto a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 22 della Legge n. 812017 e dall’articolo 3, comma 7-bis, del D.lgs. n. 812008, come aggiornato alla luce della Legge n. 342026. La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gestire la scuola a... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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