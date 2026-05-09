Ragazzo di 16 anni in questura a Palermo | Ho ucciso un uomo 69enne trovato in casa col cranio fracassato

Un ragazzo di 16 anni si è presentato in questura a Palermo dichiarando di aver ucciso un uomo. Il corpo di un uomo di 69 anni è stato trovato in casa con il cranio fracassato. Le forze dell'ordine stanno indagando su un possibile movente legato a presunte avances sessuali rivolte al minore, anche se questa ipotesi non è ancora stata confermata. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

Omicidio a Palermo. Il movente: delle presunte avances sessuali rivolte a un ragazzino. Ma l'ipotesi è ancora tutta da verificare. Il fatto di sangue è avvenuto in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, dove un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura dicendo.🔗 Leggi su Today.it

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