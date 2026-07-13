Prende a pugni un infermiere all’interno della Rems e lo manda al pronto soccorso | Ambiente ad alto rischio

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un paziente ha colpito con un pugno un infermiere all’interno della Rems di Empoli, causando il suo trasporto al pronto soccorso. L’episodio si è verificato in un ambiente considerato ad alto rischio. L’aggressore è stato successivamente sottoposto a misure di sicurezza. L’evento si aggiunge a un aumento di episodi di violenza contro il personale sanitario nelle strutture di questo tipo. Le autorità stanno valutando interventi per garantire maggiore sicurezza.

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Empoli, 13 luglio 2026 - Una nuova aggressione ai danni del personale sanitario nella Rems (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Empoli. A denunciare l'episodio è la Funzione pubblica Cgil Firenze. A quanto appreso, nella nottata di domenica scorsa, un infermiere è stato brutalmente colpito con diversi pugni da un utente della struttura durante lo svolgimento del proprio servizio finendo in pronto soccorso. La denuncia del sindacato. "Questo ulteriore evento riaccende i riflettori su una situazione emergenziale che non è più in alcun modo tollerabile - si legge nella nota di denuncia del sindacato -. Lavorare all'interno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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