Un paziente ha colpito con un pugno un infermiere all’interno della Rems di Empoli, causando il suo trasporto al pronto soccorso. L’episodio si è verificato in un ambiente considerato ad alto rischio. L’aggressore è stato successivamente sottoposto a misure di sicurezza. L’evento si aggiunge a un aumento di episodi di violenza contro il personale sanitario nelle strutture di questo tipo. Le autorità stanno valutando interventi per garantire maggiore sicurezza.

Empoli, 13 luglio 2026 - Una nuova aggressione ai danni del personale sanitario nella Rems (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Empoli. A denunciare l'episodio è la Funzione pubblica Cgil Firenze. A quanto appreso, nella nottata di domenica scorsa, un infermiere è stato brutalmente colpito con diversi pugni da un utente della struttura durante lo svolgimento del proprio servizio finendo in pronto soccorso. La denuncia del sindacato. "Questo ulteriore evento riaccende i riflettori su una situazione emergenziale che non è più in alcun modo tollerabile - si legge nella nota di denuncia del sindacato -. Lavorare all'interno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prende a pugni un infermiere all’interno della Rems e lo manda al pronto soccorso: “Ambiente ad alto rischio”

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