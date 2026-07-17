17 07 – Ecco come funziona la nuova legge elettorale – Crollo del Ponte Morandi le condanne – Continua la maledizione dell’Inghilterra

Una nuova legge elettorale è stata illustrata, con dettagli sul premio di maggioranza, lo sbarramento e le procedure di ripescaggio. Nel frattempo, sono state emesse condanne per il crollo del ponte Morandi: dodici anni di carcere all’ex amministratore delegato di Aspi e cinque all’ex direttore del Ministero delle infrastrutture. La vicenda giudiziaria prosegue con queste sentenze definitive. La situazione politica e giudiziaria continua a coinvolgere vari aspetti, senza ulteriori sviluppi al momento.

Premio di maggioranza, sbarramento e ripescaggio, ecco come funziona la nuova legge elettorale. Crollo del Ponte Morandi, 12 anni a l’ex ad di Aspi Castellucci, 5 all’ex direttore del Mit Coletta. Tra i reati riconosciuti il crollo colposo e omicidio stradale plurimo. Continua la maledizione dell’Inghilterra, 60 anni di attesa e delusioni. Questo articolo 1707 – Ecco come funziona la nuova legge elettorale – Crollo del Ponte Morandi, le condanne – Continua la maledizione dell’Inghilterra proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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