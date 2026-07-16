Ponte Morandi la sentenza | condanne per crollo e omicidio stradale A Castellucci 12 anni

Da genova.repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giudice Lepri ha emesso una sentenza sul crollo del Ponte Morandi, condannando alcuni imputati per il reato di omicidio stradale e crollo. Tra i condannati, un uomo ha ricevuto una pena di 12 anni di reclusione. Sono state emesse anche diverse assoluzioni per alcuni capi di imputazione. La sentenza riguarda complessivamente 57 imputati, con un provvedimento che si è protratto a lungo e ha portato a varie decisioni di condanna e assoluzione.

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Il giudice Lepri ha letto il lungo provvedimento relativo ai 57 imputati. Diverse assoluzioni per alcuni capi di imputazione. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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