Durante questa edizione di Temptation Island, un concorrente ha raggiunto 10.000 euro di incassi in una sola notte vendendo brioches. Il giovane siciliano, noto semplicemente come Giovanni, ha partecipato allo show con la fidanzata Sabrina. La sua popolarità tra il pubblico si è consolidata nel corso della trasmissione, rendendolo uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione.

Fra i personaggi che hanno conquistato il pubblico in questa edizione di Temptation Island c’è senza dubbio Giovanni. Il giovane siciliano, che ha scelto di partecipare allo show insieme alla fidanzata Sabrina, è entrato nel cuore dei telespettatori. Così tanto che il suo carretto di brioches, citato più volte dalla fidanzata e definito come un “non lavoro”, è stato preso d’assalto dai fan, facendogli incassare la bellezza di 10mila euro in una notte. Il successo di Giovanni dopo Temptation Island. Arrivato a Temptation Island, Giovanni aveva raccontato alle telecamere dello show condotto da Filippo Bisciglia il suo lavoro. Il siciliano aveva svelato di avere un carretto che vendeva delle brioches. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “10mila euro di incassi in una notte”, Giovanni di Temptation Island sbanca con le sue brioches

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