Dopo la partecipazione a “Temptation Island”, Giovanni Grazioso avrebbe guadagnato 10 mila euro in un solo giorno vendendo brioche con il suo carrettino ambulante. La fidanzata ha commentato che questa attività non rappresenta un vero lavoro. La sua popolarità nel reality sembra aver avuto un effetto positivo sulla vendita delle brioche.

Per la fidanzata Sabrina vendere brioche con il carrettino ambulante “non è un lavoro”, eppure la popolarità derivante da “Temptation Island ” starebbe già impattando in maniera positiva sulla professione di Giovanni Grazioso. Il 31enne catanese, come noto, da qualche tempo vende cornetti, gelati e granite spostandosi per le strade siciliane. Impiego, questo, mal digerito dalla compagna che vorrebbe per lui una situazione lavorativa stabile. Quel che emerge online, però, è che al momento gli incassi sarebbero schizzati alle stelle, con un fatturato di circa 10mila euro in una sola giornata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Ilfattoquotidiano.it - “Giovanni Grazioso di Temptation Island ha incassato 10mila euro in un giorno con il carrettino di brioche”: l’indiscrezione dopo il reality

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Temptation Island, Giovanni Grazioso torna a fare l’ambulante dopo il programma. La fidanzata diceva di lui: “Vendere brioche con il carrettino non è un lavoro”

Temptation Island, Giovanni torna a vendere brioche dopo il reality: il web si divide sulla sua sceltaDopo aver partecipato a Temptation Island, Giovanni Grazioso, 31 anni, è tornato a vendere brioche.

Temi più discussi: Temptation Island, record d'incassi per Giovanni Grazioso: avrebbe incassato 10mila euro in un solo giorno col suo camioncino di cornetti; Temptation Island, Giovanni furioso con Sabrina minaccia di distruggere il villaggio: Voglio il falò; Il catanese Giovanni da Temptation Island a una hit estiva: ‘Non mi faccio sbentare più di lei’; Metto il villaggio sotto e sopra: Giovanni esplode dopo i video 'hot' di Sabrina.

Giovanni Grazioso, effetto Temptation Island: il suo carretto preso d'assalto dai fan e incassi record torresette.news/rubriche/socia… #TemptationIsland x.com

Dove lavora Giovanni Grazioso di Temptation Island? Il suo lavoro è da ambulante, ecco dove trovarlo! reddit

Giovanni Grazioso, effetto Temptation Island: il suo carretto preso d'assalto dai fan e incassi recordL'esperienza a Temptation Island starebbe già producendo effetti concreti anche lontano dalle telecamere. Tra i protagonisti che stanno vivendo un'improvvisa ondata di ... torresette.news

Giovanni Grazioso, il successo si misura in brioche: Dopo Temptation Island incassi da record con il suo carretto. Ecco quanto ha guadagnatoSarà forse per la spontaneità con cui ha conquistato la platea di Temptation Island o forse per solidarietà, dopo gli attacchi ... msn.com