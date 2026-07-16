Zuppi lascia l’Ucraina | Ogni sforzo di pace sarà compiuto è volontà di Papa Leone

Notizia in breve

Il cardinale ha lasciato l’Ucraina il 16 luglio, dopo aver trascorso quattro giorni nel paese in guerra. Durante il soggiorno, ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata della Statualità ucraina e si è incontrato con il ministro degli Esteri e altre autorità civili. Al suo ritorno a Roma, ha dichiarato che ogni sforzo di pace sarà portato avanti, sottolineando la volontà del Papa in tal senso.