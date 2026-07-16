Zuppi lascia l’Ucraina | Ogni sforzo di pace sarà compiuto è volontà di Papa Leone
Il cardinale ha lasciato l’Ucraina il 16 luglio, dopo aver trascorso quattro giorni nel paese in guerra. Durante il soggiorno, ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata della Statualità ucraina e si è incontrato con il ministro degli Esteri e altre autorità civili. Al suo ritorno a Roma, ha dichiarato che ogni sforzo di pace sarà portato avanti, sottolineando la volontà del Papa in tal senso.
Il cardinale torna oggi, 16 luglio, a Roma dopo quattro giorni nel Paese in guerra. Dopo le celebrazioni di ieri mattina per la Giornata della Statualità ucraina, il presidente della CEI ha incontrato il ministro degli Esteri Sybiha e altre autorità civili. Al centro la questione del ritorno dei prigionieri e il rimpatrio dei bambini ucraini e la richiesta da parte dei familiari dei detenuti oltre il confine che il porporato possa visitare anche le prigioni in Russia . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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