Iran Araghchi | Pronti ad accogliere ogni sforzo della Cina per la pace
Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che il paese è disponibile ad accogliere ogni iniziativa della Cina finalizzata a ridurre le tensioni. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione, con la Cina impegnata in azioni diplomatiche per favorire la stabilità. L’Iran ha espresso apertura a collaborazioni con Pechino, senza specificare quali modalità o obiettivi siano coinvolti in queste iniziative. La posizione del governo iraniano si inserisce in un quadro di relazioni internazionali in evoluzione.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo da parte della Cina volto ad allentare la situazione. "Qualsiasi cosa farà per migliorare la situazione sara ben accetta dall'Iran", ha affermato, aggiungendo che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficolta. Teheran resta aperta ai negoziati se Washington dimostrera serietà, anche se "l'Iran non si fida degli Stati Uniti dopo i precedenti tentativi diplomatici di metter fine alla guerra" iniziata il 28 febbraio scorso, sottolinea Araghchi, secondo quanto riferisce Iran International. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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