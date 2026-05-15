Iran Araghchi | Pronti ad accogliere ogni sforzo della Cina per la pace

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che il paese è disponibile ad accogliere ogni iniziativa della Cina finalizzata a ridurre le tensioni. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione, con la Cina impegnata in azioni diplomatiche per favorire la stabilità. L’Iran ha espresso apertura a collaborazioni con Pechino, senza specificare quali modalità o obiettivi siano coinvolti in queste iniziative. La posizione del governo iraniano si inserisce in un quadro di relazioni internazionali in evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui