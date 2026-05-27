Papa Leone nuovo appello di pace per l’Ucraina | Guerra non risolve problemi
Il Papa ha rivolto un nuovo appello per la pace in Ucraina, affermando che “la guerra non risolve i problemi, ma li aggrava”. La dichiarazione arriva mentre il conflitto continua senza sosta nel paese, con violenze e scontri che coinvolgono le forze in campo. La posizione del Papa si inserisce in un messaggio di speranza e richiesta di cessate il fuoco, senza ulteriori dettagli sulle iniziative diplomatiche in corso.
Il Papa segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina. “La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l’odio” ha detto al termine dell’udienza generale. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone, nuovo appello di pace per lUcraina: Guerra non risolve problemi
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