Papa Leone nuovo appello di pace per l’Ucraina | Guerra non risolve problemi

Notizia in breve

Il Papa ha rivolto un nuovo appello per la pace in Ucraina, affermando che “la guerra non risolve i problemi, ma li aggrava”. La dichiarazione arriva mentre il conflitto continua senza sosta nel paese, con violenze e scontri che coinvolgono le forze in campo. La posizione del Papa si inserisce in un messaggio di speranza e richiesta di cessate il fuoco, senza ulteriori dettagli sulle iniziative diplomatiche in corso.