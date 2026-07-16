Zhegrova ha dichiarato di voler contribuire alla prossima stagione con gol e assist. L’esterno della Juventus si prepara a giocare un’amichevole tra Basilea e Juventus, squadra in cui ha segnato 26 gol e fornito 18 assist in 107 partite ufficiali. La partita vedrà Zhegrova come ex giocatore, e lui ha espresso l’intenzione di mettere in campo il suo contributo.

. Le dichiarazioni dell’esterno della Juventus. Edon Zhegrova si appresta ad affrontare l’ amichevole tra Basilea e Juventus da ex dell’incontro (26 gol e 18 assist in 107 partite ufficiali). Il kosovaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club svizzero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Edon, sei felice di tornare al St. Jakob-Park per questa amichevole con la Juve? «Assolutamente sì. Basilea è stata un capitolo fondamentale della mia carriera. Per questo sarà speciale giocare di nuovo al “Joggeli”. Lego molti bellissimi ricordi a questo club, alla città e ai tifosi. Sarà sicuramente fantastico rivedere volti noti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova: «Nella prossima stagione voglio dare il mio contributo con gol e assist»

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