Un rappresentante politico ha dichiarato di essere stato contattato dal candidato sindaco del centrosinistra, con cui ha discusso di un possibile impegno nella coalizione. Ha affermato di essere disponibile a collaborare e di aver ricevuto una richiesta ufficiale dal candidato. La comunicazione è stata confermata senza ulteriori dettagli o dichiarazioni aggiuntive.

"Sì, sono stato contattato dal candidato sindaco del centrosinistra, Gianluca Tittarelli, che mi ha chiesto un impegno per la coalizione di cui è alla guida". Così Romano Mari conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, sottolineando subito che, come sempre, sia nella professione che in politica, si considera una persona di servizio. "Confesso che, in prima battuta, sono rimasto un po’ sorpreso. Poi ho ascoltato. Mi è stato chiesto un impegno importante (per lui, in caso di vittoria del centrosinistra al ballottaggio, ci sarebbe il ruolo di vicesindaco, ndr), di mettere a disposizione l’esperienza che ho sviluppato in tanti anni di attività professionale ma anche politica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’apertura di Mari: "Pronto a dare il mio contributo"

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