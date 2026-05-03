Il calciatore kosovaro è ancora fermo a zero gol e zero assist, con poche apparizioni in campo durante la stagione. Arrivato con grandi aspettative sulle sue capacità tecniche, non è riuscito a incidere nelle partite disputate. La sua presenza si limita a brevi sprazzi, senza contribuire in modo significativo alle prestazioni della squadra. La sua situazione resta al centro di discussioni tra tifosi e media, mentre il campionato prosegue senza cambiamenti evidenti.

Una sola partita da titolare, meno di 500 minuti in campo in stagione, senza gol né assist. Doveva essere la scheggia impazzita, l'uomo capace, con la sua "zeppettina" (Spalletti dixit) di mandare in confusione gli avversari e creare occasioni da gol per la Juve. Invece, alla fine, non è mai stato capace di incidere e, anzi, quando avrebbe potuto cambiare la stagione sua e della Juve, ha clamorosamente fallito. E il primo anno bianconero di Edon Zhegrova si sta avviando a concludersi con un fallimento. Quando il 1 settembre di un anno fa la Juve ne aveva annunciato l'acquisto per 14,3 milioni più bonus dal Lilla, la mente dei...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zero gol, zero assist e solo ritagli di partita: Juve-Zhegrova, cronaca di una stagione fallimentare

Notizie correlate

Ultimissime Juve LIVE: Yildiz da 10 gol e 10 assist in stagione, novità sull’infortunio di Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Conceicao decisivo in Juve Genoa, la sua partita ai raggi X: l’assist per McKennie e non solo. I numeri non mentono e svelano questodi Angelo CiarlettaChico Conceicao decisivo in Juve Genoa di ieri pomeriggio, la sua partita ai raggi X: l’assist per McKennie e non solo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Seconda chance o bocciatura: cosa farà la Juventus con Edon Zhegrova?; Zhegrova resta o parte? L'esperto di mercato svela qual è il pensiero che circola alla Juventus; Juventus, decisione presa su Edon Zhegrova: è sul mercato; Juventus: il caso Zhegrova.

Zero gol, zero assist e solo ritagli di partita: Juve-Zhegrova, cronaca di una stagione fallimentareIl kosovaro, arrivato con grandi aspettative per le sue doti tecniche, ad oggi è fermo ad appena 500 minuti giocati in stagione, senza gol né assist: i motivi ... msn.com

Edon Zhegrova, zero gol e zero assist con la Juventus. Ma stasera può fare la storiaCercherà di farsi un regalo, Edon Zhegrova, quest'oggi. Perché alle 20.45, allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, il suo Kosovo gioca una partita fondamentale, probabilmente la più importante della ... m.tuttomercatoweb.com

#Zhegrova lascia la #Juve Attenzione all’incastro x.com

[GdS] La Juve torna su Greenwood: il Marsiglia chiede 50 milioni, Zhegrova possibile contropartita https://ow.ly/ekG050YSnKa - facebook.com facebook