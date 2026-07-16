Il calciatore ha intenzione di riscattarsi e il ritiro estivo sarà decisivo per convincere l’allenatore. Sullo sfondo restano i club turchi e francesi interessati al suo acquisto. La società ha programmato le sessioni di allenamento, mentre le trattative con le società estere continuano. Il giocatore si allena con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni e attirare l’attenzione dei club interessati. La decisione finale dipenderà anche dalle valutazioni tecniche durante il ritiro.

di Luca Fiore Zhegrova vuole la sua rivincita e il ritiro estivo sarà fondamentale per convincere Spalletti: alla finestra ci sono sempre i club turchi e francesi. L’avventura di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus è iniziata sotto una stella tutt’altro che favorevole, ma il ritiro estivo offre ora una preziosa occasione di riscatto. Il kosovaro era stato acquistato come il colpo dell’ultimo giorno, l’innesto decisivo fortemente voluto da Damien Comolli per impreziosire una sessione di mercato che aveva già ingolosito molti osservatori. Prelevato dal Lille per la cifra di 14 milioni di euro a un mese e mezzo dalla scadenza contrattuale, l’esterno si è invece rivelato un enigma di difficile risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Zhegrova ha voglia di riscatto, il ritiro sarà decisivo per convincere Spalletti: sullo sfondo restano i club di Turchia e Francia. La situazioneZhegrova parteciperà al ritiro estivo con l'obiettivo di convincere l’allenatore a rinnovargli la fiducia.

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