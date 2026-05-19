Napoli dopo Conte parte il casting | Sarri favorito Allegri e Italiano restano sullo sfondo

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'addio di Conte, il Napoli avvia le procedure di selezione per il nuovo allenatore. Tra i nomi che circolano, Sarri appare come il favorito per la guida tecnica, mentre Allegri e Italiano vengono considerati opzioni meno probabili e al momento restano fuori dai giochi principali. La società sta valutando diverse possibilità e si aspetta di definire la scelta nelle prossime settimane. La decisione finale influenzerà il progetto tecnico della squadra per la prossima stagione.

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