Napoli dopo Conte parte il casting | Sarri favorito Allegri e Italiano restano sullo sfondo
Dopo l'addio di Conte, il Napoli avvia le procedure di selezione per il nuovo allenatore. Tra i nomi che circolano, Sarri appare come il favorito per la guida tecnica, mentre Allegri e Italiano vengono considerati opzioni meno probabili e al momento restano fuori dai giochi principali. La società sta valutando diverse possibilità e si aspetta di definire la scelta nelle prossime settimane. La decisione finale influenzerà il progetto tecnico della squadra per la prossima stagione.
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ANTONIO CONTE DOPO PARTITA NAPOLI CAGLIARI | COPPA ITALIA
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