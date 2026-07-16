Zhegrova parteciperà al ritiro estivo con l'obiettivo di convincere l’allenatore a rinnovargli la fiducia. Sul tavolo ci sono anche offerte da club turchi e francesi, ma la decisione finale dipenderà dalle sue prestazioni durante il ritiro. Al momento, non sono state ufficializzate trattative o accordi con altri club. La sua volontà di riscatto si intreccia con le valutazioni della società e dell’allenatore.

di Luca Fiore Zhegrova vuole la sua rivincita e il ritiro estivo sarà fondamentale per convincere Spalletti: alla finestra ci sono sempre i club turchi e francesi. L’avventura di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus è iniziata sotto una stella tutt’altro che favorevole, ma il ritiro estivo offre ora una preziosa occasione di riscatto. Il kosovaro era stato acquistato come il colpo dell’ultimo giorno, l’innesto decisivo fortemente voluto da Damien Comolli per impreziosire una sessione di mercato che aveva già ingolosito molti osservatori. Prelevato dal Lille per la cifra di 14 milioni di euro a un mese e mezzo dalla scadenza contrattuale, l’esterno si è invece rivelato un enigma di difficile risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova ha voglia di riscatto, il ritiro sarà decisivo per convincere Spalletti: sullo sfondo restano i club di Turchia e Francia. La situazione

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