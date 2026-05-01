Vlahovic Juve il rinnovo è la priorità assoluta | prossime settimane decisive sullo sfondo restano due alternative

Nei prossimi giorni, le trattative tra la società e l'agente dell'attaccante si intensificheranno per definire il rinnovo contrattuale. La società ha indicato il rinnovo come obiettivo principale, mentre sul tavolo ci sono anche due possibili alternative in caso di mancato accordo. Sullo sfondo, rimangono le suggestioni legate a due altri attaccanti, con continui contatti tra le parti per arrivare a una soluzione definitiva.

di Luca Fioretti Vlahovic Juve, i contatti tra la dirigenza e l’entourage procedono con le suggestioni Lewandowski e Kolo Muani sullo sfondo. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con una missione strategica chiara e inequivocabile: provare a rinnovare Dusan Vlahovic. Nonostante le voci che animano queste settimane, la dirigenza ha stabilito che la stabilità del reparto offensivo passa prima di tutto dalla conferma del centravanti. Il serbo rappresenta il perno su cui costruire il prossimo ciclo e le energie sono interamente concentrate sul suo prolungamento di contratto. Prima di valutare qualsiasi nuovo ingresso, risulta indispensabile assicurare continuità al progetto tecnico, mettendo il numero 9 al centro delle ambizioni per la stagione che verrà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il rinnovo è la priorità assoluta: prossime settimane decisive, sullo sfondo restano due alternative Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club Notizie correlate Rinnovo Vlahovic, per riaprire il discorso la Juve vuole garanzie dal punto di vista fisico. Milan e Bayern Monaco restano sullo sfondodi Angelo CiarlettaRinnovo Vlahovic, per riaprire il discorso la Juventus vuole garanzie sulle sue condizioni fisiche. Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo per l’estate: sullo sfondo restano queste due alternative. Tutti i nomidi Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, le indiscrezioni confermano il francese come priorità per l’estate mentre Zirkzee e Retegui restano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vlahovic, il Bayern può attendere: l'idea è un rinnovo breve con cifre alla Yildiz; Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro; Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; ?? Juve, ipotesi biennale per Vlahovic. Il Milan dà l'assalto a Gila. Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serboVlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serbo ... juventusnews24.com Vlahovic, il rinnovo biennale con la Juventus per tagliare l'ingaggio con Bayern Monaco e Milan devono muoversiDusan Vlahovic in attesa di rinnovo con la Juventus, biennale con ingaggio a poco più di 6 milioni, interessa anche Milan e Bayern Monaco: svolta per rinnovo ponte ... sport.virgilio.it FLASH – #Juve, in gruppo #Vlahovic e #Yildiz: ecco la loro gestione al #Fantacalcio per il Verona x.com FLASH - Juve, in gruppo Vlahovic e Yildiz: ecco la loro gestione al fantacalcio per il Verona Chi ce li ha in rosa shorturl.at/Am74v facebook