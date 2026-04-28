rinnovo vlahovic per riaprire il discorso la juve vuole garanzie dal punto di vista fisico milan e bayern monaco restano sullo sfondo

La Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di Vlahovic, ma prima di procedere desidera ricevere garanzie sulle sue condizioni fisiche. La questione è al centro di un confronto tra le parti, con il club che vuole assicurarsi della salute dell’attaccante prima di prendere decisioni a lungo termine. Nel frattempo, Milan e Bayern Monaco non sono coinvolti nelle trattative in corso.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic, per riaprire il discorso la Juventus vuole garanzie sulle sue condizioni fisiche. E intanto Milan e Bayern Monaco restano sullo sfondo. La Juve entra nella fase cruciale della stagione e Luciano Spalletti ha tracciato chiaramente il perimetro operativo: le ultime partite serviranno a stabilire chi merita la conferma. Al centro di questa analisi, come sottolineato da Tuttosport, c’è il futuro di Dusan Vlahovic il cui percorso recente è stato segnato da incertezze e lunghi stop. L’ultimo stop nel riscaldamento contro il Genoa è stato il punto di rottura che ha spinto la società a congelare i discorsi sul rinnovo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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