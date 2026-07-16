Intesa Sanpaolo ha annunciato un investimento di 60 miliardi di euro per sostenere lo sviluppo della Zes Unica, attualmente concentrata nel Sud Italia con l’inclusione di Umbria e Marche. L’obiettivo è favorire gli investimenti nelle aree designate, mentre non ci sono ancora dettagli su eventuali estensioni al Centro-Nord. La decisione si inserisce in un piano più ampio di supporto alle zone economiche speciali.

Sessanta miliardi di euro per sostenere gli investimenti nella Zes Unica. Che per adesso resta concentrata interamente al Sud, con la sola aggiunta di Umbria e Marche, in attesa di capire quando e come potrà essere ampliata anche al Centro-Nord. Intesa Sanpaolo, con il responsabile della Banca dei Territori Stefano Barrese, annuncia ieri a Bari insieme a Confindustria, con il presidente Emanuele Orsini, un finanziamento senza precedenti nella storia, relativamente breve, della Zona economica speciale. Si chiama “Zes 2.0” ed è la diretta conseguenza del clamoroso impatto sull’economia del Mezzogiorno di quella che senza ombra di dubbio può essere definita l’unica misura di politica industriale che funziona benissimo in Italia, come conferma il «Check up Mezzogiorno» di Srm e della stessa Confindustria, anch’esso presentato ieri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Zes, Intesa investe sulla crescita. Sbarra: «Fondi destinati al Sud»

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