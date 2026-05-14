il sottosegretario Sbarra | Così l’intesa tra Dipartimento Sud e Bei rafforzerà investimenti e crescita nel Meridione

Il sottosegretario Sbarra ha annunciato che un accordo tra il Dipartimento per il Sud e il Gruppo Bei mira a potenziare gli investimenti e lo sviluppo nel Meridione. Secondo quanto riferito, l’intesa combina risorse pubbliche, capitali privati, sistema bancario e strumenti europei, con l’obiettivo di sostenere la crescita della regione. Il rappresentante ha sottolineato come il Mezzogiorno si stia consolidando come una delle aree più dinamiche del Paese.

“Il Mezzogiorno sta dimostrando di essere una delle aree più dinamiche del Paese e l’accordo siglato con il Gruppo Bei rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una strategia che mette insieme risorse pubbliche, capitali privati, sistema bancario e strumenti europei. È questa la strada per rendere il Sud sempre più attrattivo, competitivo e capace di generare crescita e occupazione”. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo ieri pomeriggio alla conferenza “La Bei per la Zes”. L’evento, organizzato dal Dipartimento per il Sud della...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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