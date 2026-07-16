Zes 2.0 per investire 60 miliardi al Sud

Confindustria e Intesa Sanpaolo hanno presentato il Piano strategico Zes 2.0, volto a rafforzare il modello della Zona unica speciale. La banca ha stanziato 60 miliardi di euro per sostenere lo sviluppo della Zes su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è potenziare le aree designate e favorire investimenti nel Mezzogiorno. La collaborazione tra le due entità mira a rilanciare le attività economiche nelle zone interessate.

Un Piano strategico Zes 2.0 per rafforzare il modello della Zona unica speciale. Confindustria e Intesa Sanpaolo hanno lanciato questa nuova iniziativa, con la banca che ha messo a disposizione ulteriori risorse per 60 miliardi destinati allo sviluppo della Zes su scala nazionale. «La Zes unica sta dimostrando che quando si riducono burocrazia e incertezza gli investimenti arrivano: a fronte di 5,5 miliardi pubblici, sono stati generati 59 miliardi di investimenti e 71mila nuovi occupati. Il senso del lavoro che Confindustria porta avanti con Intesa Sanpaolo è trasformare una misura di semplificazione in una leva permanente di competitività nazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Giosy Romano: ZES Unica, 1.345 autorizzazioni e 58 miliardi di investimenti

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