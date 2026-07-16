Zendaya disse a Tom Holland | Ti lascio se non accetti L’Odissea

Tom Holland ha raccontato un divertente retroscena sulla sua scelta di accettare un ruolo nel nuovo film Odissea di Christopher Nolan, rivelando che è stata sua moglie Zendaya a convincerlo. L’attrice, infatti, gli disse che lo avrebbe lasciato se avesse rifiutato il film. L’attore britannico ha condiviso l’aneddoto durante un’intervista con People, a cui hanno partecipato anche Christopher Nolan, Matt Damon e Anne Hathaway. Holland, che nel film interpreta Telemaco, ha spiegato che accettare il ruolo non era affatto una decisione semplice. Il problema era legato agli impegni in agenda. Le riprese di Odissea sarebbero iniziate nello stesso periodo previsto per il nuovo film di Spider-Man, costringendolo a trovare una soluzione per poter partecipare a entrambi i progetti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Zendaya en Tom Holland over hun schooltijd, samen acteren en Spider-Man

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