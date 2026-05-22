Durante un'intervista, un'attrice ha parlato del suo rapporto con un collega con cui ha recentemente condiviso il set di un film. Ha dichiarato di aver avuto momenti emotivamente intensi sul set, arrivando anche a pensare di piangere per l'attore. La stessa attrice si è detta felice di lavorare ancora con lui, dopo averlo recentemente sposato. La collaborazione tra i due attori si è svolta in diverse occasioni, suscitando attenzione tra il pubblico e i media.

L'attrice ha nuovamente condiviso il set con Holland, con cui è da poco convolata a nozze, non solo per il prossimo film Marvel ma anche nel kolossal di Christopher Nolan, Odissea Zendaya non ama parlare molto della sua relazione con il neo-marito Tom Holland, ma nel nuovo numero della rivista Elle si è sbilanciata più del solito sul suo amore per lui. Nell'ultimo anno circa, i due attori hanno girato insieme Spider-Man: Brand New Day e anche Odissea di Christopher Nolan. Zendaya è orgogliosa di Tom Holland per Odissea Tuttavia, nel film epico tratto da Omero non hanno condiviso nessuna scena insieme, quindi Zendaya ha osservato Holland lavorare da bordo set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Zendaya fiera di Tom Holland: “Sul set stavo per piangere per lui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Odissea | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

Sullo stesso argomento

Odissea, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: "È diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto"L'attore ha condiviso la sua opinione sull'atteso epico progetto del regista, anticipando delle scene davvero spettacolari.

Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati lontano dai riflettoriUn gesto timido durante una premiazione e un anello all’anulare riaccendono le voci su un possibile matrimonio segreto tra Zendaya e Tom Holland, una...

Odissea, Zendaya fiera di Tom Holland: Sul set stavo per piangere per luiL'attrice ha nuovamente condiviso il set con Holland, con cui è da poco convolata a nozze, non solo per il prossimo film Marvel ma anche nel kolossal di Christopher Nolan, Odissea ... movieplayer.it

Il nuovo trailer di Odissea di Christopher NolanUniversal ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso del 2026, basato sull’omonimo poema greco attribuito a Omero. Nel trai ... ilpost.it