Tom Holland il retroscena su Zendaya in Odissea | È stato Nolan a chiedermi di coinvolgerla

Tom Holland ha rivelato che è stato Christopher Nolan a chiedergli di coinvolgere Zendaya nel cast di Odissea. La conferma arriva dal protagonista stesso, che ha spiegato come la decisione di includere l’attrice sia stata presa dal regista. Il film, diretto da Nolan, uscirà il 16 luglio 2026.

Tom Holland ha raccontato un curioso retroscena sul casting di Odissea, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan in arrivo nelle sale il 16 luglio 2026. Durante un’intervista con Access Hollywood, l’attore britannico ha rivelato che è stato proprio il regista ad affidargli un compito speciale: comunicare a Zendaya la proposta di interpretare Athena, subito dopo avergli proposto il ruolo di Telemaco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.it L’episodio risale ad uno dei primi incontri tra Holland e Nolan, durante il quale il regista gli aveva illustrato la sua visione del film. “ Ha esposto la trama, ha espresso l’ambizione di quello che stava cercando di realizzare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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What Tom Holland Did for Zendaya On The Odyssey set Will Surprise Fans!

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