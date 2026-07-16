Sul red carpet dell'AMC Lincoln Square, l'attrice ha optato per un trucco “no makeup” e un outfit scelto due anni fa. La scelta di un look naturale ha attirato l’attenzione rispetto ai look più elaborati del tour promozionale del film di Nolan.

Sul red carpet dell'AMC Lincoln Square, l'attrice ha sfoggiato un look estremamente naturale che si è distinto rispetto ai beauty look più elaborati visti durante il tour promozionale del film di Christopher Nolan. Per la première newyorkese di Odissea, Zendaya ha scelto un beauty look essenziale e luminoso. Il make-up artist Ernesto Casillas ha puntato su una pelle radiosa e naturalmente baciata dal sole utilizzando cinque prodotti firmati Prada Beauty. Un beauty look essenziale ispirato alla luce del sole Tra gli elementi più commentati della première di Odissea a New York non c'è stato soltanto il suggestivo abito scultoreo indossato da Zendaya, ma anche il suo make-up minimalista, pensato per valorizzare l'incarnato senza appesantire i lineamenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zendaya conquista la première di Odissea con un trucco "no makeup" e un look studiato due anni fa

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