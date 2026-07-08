Ci sono attrici che non sono umane, talmente belle e affascinanti da assumere quasi un aura divina e celestiale, come conviene alle star nell’accezione più letterale del termine. È il caso di Charlize Theron, tanto bella quanto brava che anche nei film in cui compare più sfatta e affaticata (come nel recente thriller Apex, se qualcuno non lo avesse visto, rimedi) resta comunque meravigliosa. Charlize è di un altro pianeta, e a 51 anni, è de 1975, non sembra avvertire minimamente il passare del tempo. Calipso nell’ultimo attesissimo kolossal di Nolan Odissey, la Theron sta girando il mondo per presentare il film insieme al resto del cast, che vanta star come Matt Damon Tom Holland, la mum-to be Anne Hathaway e la star del momento, Zendaya. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlize Theron, la più bella alle premiere di Odissey. Oscura anche Zendaya

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The Odyssey | Official Countdown Trailer

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Da Zendaya a Charlize Theron, il cast dell’Odissea di Christopher NolanQuando il regista di grande successo annuncia un nuovo progetto, si susseguono anticipazioni e speculazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Temi più discussi: Charlize Theron a 50 anni bella e seducente come la Calipso di Christofer Nolan; L'attrice Charlize Theron è audace a 50 anni.; Charlize Theron incanta all’after party di The Odyssey; Cacciatore e preda in questo nuovo survival dal titolo Apex.

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