Alla première di The Odyssey a Londra, Anne Hathaway e Zendaya hanno scelto stili opposti di boho chic. Hathaway ha optato per un look più classico, mentre Zendaya ha indossato un outfit più audace e moderno. Entrambe hanno attirato l’attenzione con le loro scelte di abbigliamento, evidenziando le diverse interpretazioni del tendenza. La serata ha visto due stili distinti che rappresentano le varianti del boho chic sul red carpet.

Il boho chic continua a reinventarsi e, sul red carpet della première londinese di The Odyssey, trova due interpreti d’eccezione. Anne Hathaway e Zendaya scelgono infatti due direzioni opposte, accomunate soltanto da un richiamo all’estetica mediterranea e al fascino senza tempo dell’Antica Grecia, tema perfettamente in sintonia con il nuovo film di Christopher Nolan. Se Hathaway punta su una femminilità romantica e ricca di dettagli, Zendaya risponde con un’eleganza essenziale che guarda agli anni Settanta. Due look diversi, ma entrambi capaci di raccontare una precisa idea di stile. Anne Hathaway sceglie il boho romantico tra ruches, balze e accessori statement. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla première di The Odyssey a Londra, Anne Hathaway e Zendaya interpretano il boho chic in due modi opposti.

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Anne Hathaway's Goddess Era: She Ruled The Odyssey Premiere

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