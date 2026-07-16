Zelensky silura premier e ministro della Difesa Ucraina in piazza contro il rimpasto | Vuole solo yes men – Foto e video

Il presidente ucraino ha rimosso il premier e il ministro della Difesa, scatenando proteste nelle piazze del paese. La decisione di cambiare i vertici del governo viene accolta con scontento da parte di cittadini e membri del partito di governo. La protesta si manifesta con cartelli e folla che chiede stabilità e un governo più ascoltato. La tensione cresce mentre si susseguono le reazioni alla rimozione dei due ministri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di cambiare di nuovo i vertici del governo, ma la sua ennesima prova di forza da quando è iniziata la guerra nel 2022 questa volta sta generando una mezza rivolta nel Paese, e perfino dentro il suo stesso partito. Zelensky aveva annunciato il rimpasto domenica, facendo sapere che la prima a saltare sarebbe stata la premier Yulia Svyrydenko, nominata esattamente un anno fa. Al suo posto Zelensky ha scelto Serhiy Koretsky, attuale amministratore delegato della compagnia statale Naftogaz: la sua nomina è stata approvata stamattina ad ampia maggioranza dal Parlamento di Kiev. Più del benservito... 🔗 Leggi su Open.online

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