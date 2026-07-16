il presidente ucraino zelensky ha rimosso il ministro della difesa come conseguenza di un rimpasto di governo

Il presidente ucraino ha rimosso il ministro della Difesa in seguito a un rimpasto di governo, che ha portato anche alle dimissioni della prima ministra. La decisione è stata comunicata in modo inatteso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso in maniera inaspettata il ministro della Difesa, Mychajlo Fedorov: è una delle principali conseguenze del nuovo rimpasto di governo voluto da Zelensky, che nei giorni scorsi aveva già portato alle dimissioni della prima ministra Yulia Svyrydenko. Fedorov era ministro da gennaio, e vista la centralità del suo ministero nella guerra contro la Russia la sua rimozione è molto significativa. Il suo posto dovrebbe essere preso dal ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko. Fedorov era un ministro popolare, e pur essendo in carica da poco tempo in questi mesi aveva fatto molto: in particolare aveva puntato sulla trasformazione tecnologica dell’esercito, per esempio aumentando la produzione e l’utilizzo di droni come arma per combattere la Russia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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