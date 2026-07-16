Zelensky invoca unità nell’esercito dopo il caso Fedorov | ‘Non dovrei essere costretto a scegliere’
Il presidente ha chiesto unità tra le forze armate dopo la rimozione di un ex ministro della Difesa, che ha accusato un alto ufficiale di aver ostacolato le riforme. Il presidente ha dichiarato di non voler essere costretto a scegliere tra i membri dell’esercito. La vicenda riguarda un confronto tra esponenti militari e le decisioni prese dal comando superiore. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici della rimozione o sulle accuse.
Zelensky interviene dopo la rimozione di Fedorov. L'ex ministro della Difesa accusa il comandante Syrsky di aver bloccato le riforme e rivela di aver rifiutato il ruolo di consigliere Il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskylancia un appello all’unità dei vertici militari ucraini nel pieno delle polemiche seguite alla sostituzione del ministro della DifesaMykhailo Fedorov.Il presidente ha riconosciuto le tensioni interne, sottolineando che, in un Paese impegnato in una guerra,il capo dello Stato non dovrebbe trovarsi nella condizione di scegliere tra figure chiave dell’apparato militare. “Un presidente in tempo di guerra non dovrebbe... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Ukraine calls for unity after dispute over UPA commemoration | Morning Report
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