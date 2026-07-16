Zelensky invoca unità nell’esercito dopo il caso Fedorov | ‘Non dovrei essere costretto a scegliere’

Notizia in breve

Il presidente ha chiesto unità tra le forze armate dopo la rimozione di un ex ministro della Difesa, che ha accusato un alto ufficiale di aver ostacolato le riforme. Il presidente ha dichiarato di non voler essere costretto a scegliere tra i membri dell’esercito. La vicenda riguarda un confronto tra esponenti militari e le decisioni prese dal comando superiore. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici della rimozione o sulle accuse.