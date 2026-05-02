Durante il concerto dell’1 maggio a Taranto sono stati letti i nomi delle vittime legate allo stabilimento ex Ilva. La manifestazione ha voluto ricordare le persone decedute e coinvolte dai problemi di salute collegati alle attività industriali. La cerimonia si è svolta sul palco con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno espresso il proprio auspicio affinché nessuno sia costretto a scegliere tra lavoro e vita.

I nomi di tutte le vittime dell’ex Ilva vengono scanditi sul palco del concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, dove oltre la musica trovano spazio la Flotilla, la galleria degli orrori dei Governi di Tomaso Montanari, l’appello di Francesca Albanese e di decine di esponenti della società civile. I volti degli operai scomparsi sono sullo sfondo e ai lati della scena, la testimonianza della moglie di Claudio Salamida, morto sul lavoro all’Ilva a gennaio, precipitando da un’altezza di 7 metri per la rottura di una passerella mentre era al lavoro nell’acciaieria 2, raccoglie applausi e lacrime. “In questo primo maggio – dice Maria Teresa D’Aprile per bocca della sua avvocata – non ho parole di celebrazione ma di verità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’1 Maggio di Taranto ricordando le vittime dell’ex Ilva: “Nessuno deve essere costretto a scegliere tra lavorare e vivere”

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