Martedì notte, intorno alle due in Italia, si sono diffuse notizie riguardanti la pubblicazione di un libro intitolato “La scelta”, scritto da Sigfrido Ranucci. Il volume, uscito due anni e mezzo fa, è stato recentemente oggetto di discussione e analisi. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del libro né su eventuali reazioni ufficiali. La vicenda riguarda esclusivamente l’uscita e l’attenzione mediática che ha suscitato nel tempo.

È martedì notte, sul fuso orario europeo sono più o meno le due, e io sto leggendo “La scelta”, il libro pubblicato due anni e mezzo fa da Sigfrido Ranucci, e che per ragioni alle quali poi arriviamo è diventato oggetto d’analisi solo ora. Nessuno risponde ai miei reiterati «è la cosa più brutta che abbia letto in vita mia», un po’ perché alle due di notte la gente dorme, un po’ perché circa dieci volte al mese io dichiaro qualcosa che sto leggendo «il libro più brutto mai pubblicato», e i miei cari hanno smesso di prendermi sul serio. Poiché la vita è sceneggiatrice, sono in mezzo tra «Sandro Pertini avrebbe commentato che a brigante ha... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Zanza Ranucci, il ceto medio complessato, e il coraggio postumo degli opinionisti

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