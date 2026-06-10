La premier ha incontrato i rappresentanti di ConfCommercio, annunciando che il governo intende ridurre le tasse per il ceto medio. Ha espresso la volontà di agire senza aspettare, sottolineando che il momento richiede decisioni concrete. Le sue parole sono state accompagnate da un appello a procedere con rapidità, senza lasciare spazio a incertezze o esitazioni.

AGI - ""Questo non è il tempo dei dubbi, delle incertezze e delle attese. Questo è il tempo dell'azione e la buona notizia è che il tempo dell'azione è anche il tempo dell'Italia". Conclude cosi' Giorgia Meloni il suo articolato intervento all'assemblea annuale di Confcommercio. Un discorso di oltre trenta minuti in cui la premier ha ripercorso i risultati più importanti dell'azione di governo e anticipato le sfide a venire, a partire dalle normative Ue che stanno per approdare in Consiglio dei ministri sulla regolamentazione dell'Ia, passando per il dl Lavoro e l'introduzione del 'salario... 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni a ConfCommercio: “Giù le tasse per il ceto medio”

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