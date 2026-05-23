A Milano, in via Trivulzio, sono stati messi a disposizione 12 appartamenti a circa 400 euro al mese destinati al ceto medio. Restano aperte le questioni su chi potrà effettivamente accedere alle unità abitative e sulle modalità di recupero di un edificio che era rimasto dismesso per diversi anni. Non sono stati forniti dettagli sul processo di assegnazione o sulla gestione dell’immobile.

? Domande chiave Chi potrà accedere concretamente a questi nuovi appartamenti in via Trivulzio?. Come verrà gestito il recupero di un edificio rimasto inutilizzato per anni?. Perché il Comune ha deciso di cambiare strategia sugli immobili destinati alla vendita?. Quali saranno le conseguenze di questo modello per il mercato immobiliare milanese?.? In Breve Target redditi mensili compresi tra 1.500 e 2.500 euro per gli alloggi.. L'assessore Emmanuel Conte coordina la ricognizione degli immobili comunali disponibili.. Affitti massimi di 400 euro per appartamenti tra 50 e 60 metri quadri.. Gestione affidata a operatori privati, fondazioni o imprese sociali tramite bando. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: via Trivulzio, 12 appartamenti a 400 euro per il ceto medio

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