La trattativa tra il giocatore e l'Udinese per il rinnovo di contratto si è interrotta, nonostante il riscatto dal Galatasaray. La situazione è in stallo e si parla di un possibile addio. Il Milan sta monitorando la situazione e si prepara a fare un’offerta nel caso in cui la rottura con l’Udinese si concretizzi. La questione resta aperta, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Resta tesa l’aria in casa friulana per via della situazione Zaniolo-Udinese. Dopo il riscatto dal Galatasaray, sembrava essere una formalità il rinnovo di contratto del giocatore con i bianconeri, ma le cose sono andate diversamente, e non è da escludere una clamorosa rottura con il Milan pronto ad approfittarne. ZANIOLO-UDINESE: IL MOTIVO DELLA CONTESA Il pomo della discordia è essenzialmente di natura economica. L’accordo iniziale prevedeva un aumento dell’ingaggio fino a 1,8 milioni di euro a stagione, con una parte legata al raggiungimento di alcuni bonus. Un aspetto, quest’ultimo, che non sarebbe piaciuto affatto al giocatore che ha scelto di non presentarsi in ritiro, mandando un certificato medico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Zaniolo-Udinese, è braccio di ferro: il Milan osserva e prepara l’assalto al fantasista italiano

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