Il trasferimento di Nicolò Zaniolo dall'Udinese al Galatasaray e il successivo riscatto non hanno portato a una stabilità nel suo rapporto con il club. Attualmente, il calciatore si trova in una fase di incertezza, con il suo futuro ancora da definire. L'Udinese e Zaniolo non hanno raggiunto un accordo per proseguire insieme, mentre il Milan tiene sotto osservazione la situazione.

Il futuro di Nicolò Zaniolo all'Udinese è nuovamente in bilico. L'attaccante, infatti, continua a vivere un periodo piuttosto complicato con il club bianconero dopo il riscatto dal Galatasaray. Sullo sfondo, sempre attento alle 'occasioni', spunta nuovamente il Milan. Al momento, però, non esistono delle vere e proprie trattative, ma il club di via Aldo Rossi segue molto bene la vicenda. Milan, ipotesi Zaniolo?. Le tensioni tra club e calciatore ormai sono ben note, e non intendono fermarsi. Dopo il riscatto dalla squadra turca, il principale ostacolo è rappresentato dalla struttura economica del nuovo contratto. L'accordo, infatti, precede un ingaggio da 1,8 milioni a stagione, ma circa 300 mila euro nono legati al raggiungimento di alcuni bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Zaniolo-Udinese: rottura totale? Il Milan osserva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIO-ZANIOLO, È GUERRA TOTALE! I DETTAGLI DELLO SHOCK CHE FA TREMARE ROMA!

Notizie e thread social correlati

Zaniolo-Udinese. è rottura: il calciatore era seguito dal Milan. L'agente: "Mercato lungo"Nicolò Zaniolo e l'Udinese sono in rotta, con il calciatore che sembrava vicino a un trasferimento dal club.

Leggi anche: Calciomercato, Schira: "Non c'è accordo tra Udinese e Nicolò Zaniolo". Milan alla finestra

Temi più discussi: Zaniolo rompe con l'Udinese: spera in Juve o Milan; Zaniolo rompe con l'Udinese: spera in Juve o Milan; NEWS - Novità Garnacho! Khalaili, Kessie, Lucumi, Vlahovic, Solet, Ederson, Fazzini, DiGre e il caso Zaniolo; Zaniolo rompe con l'Udinese: spera in Juve o Milan.

Risulta anche a me il (nuovo) tentativo di aprire una trattativa per #Zaniolo, prima esca a metà mese scorso quando le frizioni tra giocatore e Udinese erano ancora in fase embrionale. Non conosco l'indice di gradimento interno all' @acmilan, ma è pista da no x.com

Ex Atalanta: strappo Zaniolo-Udinese, il giocatore al centro del mercatoLa situazione legata a Nicolò Zaniolo continua a tenere banco in casa Udinese. Il fantasista, infatti, non sta prendendo parte agli allenamenti con il resto della squadra, un’assenza coperta da un cer ... calcioatalanta.it

Juventus, Zaniolo torna d'attualità: la possibile rottura con l'Udinese può cambiare il mercatoLa rottura tra Zaniolo e l'Udinese apre nuovi scenari di mercato: la Juventus osserva, mentre i bianconeri continuano a lavorare anche sui rinforzi a centrocampo ... tuttojuve.com