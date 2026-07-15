udinese zaniolo continua il braccio di ferro mossa milan per anticipare la concorrenza

Il rappresentante di Zaniolo è stato visto presso la sede del Milan martedì sera, in un incontro che segue i recenti contatti tra il club e l'entourage del calciatore. La trattativa tra le parti sembra essere in fase di sviluppo, con il club rossonero che tenta di anticipare eventuali offerte di altre squadre. Zaniolo, 27 anni, attualmente gioca nell'Udinese.

Nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Nicolò Zaniolo. L'agente del 27enne dell'Udinese, Claudio Vigorelli, nella serata di martedì è stato avvistato a Casa Milan. Nell'incontro, avrebbe aggiornato la dirigenza rossonera delle condizioni per arrivare all'acquisto di Zaniolo, utilizzabile nel ruolo da trequartista nel nuovo assetto tattico pensato da Ruben Amorim., L'aria resta intanto tesissima tra l'Udinese e l'attaccante, assente dagli allenamenti del ritiro di Lienz, con tanto di certificato di malattia, per l'ormai nota disputa contrattuale dopo che il club lo ha riscattato dal Galatasaray. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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