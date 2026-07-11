Zaniolo diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese | presentato anche un certificato medico Il punto

Notizia in breve

Nicolò Zaniolo non ha partecipato ai primi allenamenti del ritiro dell’Udinese, presentando un certificato medico. La sua assenza è legata a questioni contrattuali, mentre la Juventus sta seguendo la situazione senza intervenire ufficialmente. La squadra friulana aveva programmato i test fisici, ma lui non si è presentato. La vicenda ha suscitato attenzione nel mercato, con l’interesse di più club per il suo futuro.