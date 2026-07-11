Zaniolo diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese | presentato anche un certificato medico Il punto
Nicolò Zaniolo non ha partecipato ai primi allenamenti del ritiro dell’Udinese, presentando un certificato medico. La sua assenza è legata a questioni contrattuali, mentre la Juventus sta seguendo la situazione senza intervenire ufficialmente. La squadra friulana aveva programmato i test fisici, ma lui non si è presentato. La vicenda ha suscitato attenzione nel mercato, con l’interesse di più club per il suo futuro.
di Luca Fioretti Zaniolo salta i test fisici a Udine per questioni legate al contratto, mentre la Juventus monitora la situazione sullo sfondo. L’estate dell’ Udinese si accende improvvisamente a causa del futuro di Nicolò Zaniolo. Dopo il riscatto formale dal Galatasaray, la permanenza in Friuli del fantasista è tornata prepotentemente in forte dubbio. Il rapporto tra il giocatore e la dirigenza sta vivendo ore di grande turbolenza a causa di un accordo contrattuale che stenta a decollare. La spia dell’allarme è scattata quando Zaniolo non si è presentato ai primi appuntamenti per i test fisici preliminari presso il centro sportivo Bruseschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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