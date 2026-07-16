zambrano eletto vicepresidente del consiglio comunale di salerno

L’ingegner Armando Zambrano è stato eletto Vicepresidente del Consiglio Comunale di Salerno. Durante la votazione, ha ringraziato i consiglieri comunali per la fiducia e il sostegno ricevuto. La sua elezione è stata ufficializzata dopo il voto dei membri dell’assemblea. Nessun altro dettaglio sul processo di elezione o sui risultati specifici delle votazioni è stato fornito.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ing. Armando Zambrano è stato eletto Vicepresidente del Consiglio Comunale di Salerno. Zambrano ringrazia tutti i consiglieri comunali per la fiducia accordata e per il sostegno ricevuto in occasione della votazione. “ Ringrazio il Consiglio Comunale per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona – dichiara Zambrano. Svolgerò questo incarico con senso di responsabilità e tutela delle regole consiliari nel pieno rispetto dei doveri istituzionali e delle prerogative che la carica comporta.” Zambrano respinge con fermezza le ricostruzioni diffuse dal consigliere Lanocita, che hanno parlato di un presunto “inciucio” con la maggioranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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