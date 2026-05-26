Niente da fare per Rocco Casalino, giornalista ed ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Candidato al consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) nella lista del Movimento 5 Stelle, Casalino è risultato il secondo più votato della lista, mancando però l’elezione. Il candidato del centrodestra Angelo Palmisano è stato eletto sindaco con il 67,16% dei voti, mentre la candidata del campo largo Agata Scarafilo si è fermata al 32,84%. Casalino può consolarsi con il risultato del Movimento 5 Stelle insieme a “Uniti si cambia”, prima lista del campo largo con il 10,6%. L’unico seggio ottenuto dalla lista va a Isabella Vitale, per lei 350 voti, con Casalino primo dei non eletti fermo a 246 preferenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Comunali 2026, Rocco Casalino non eletto in consiglio comunale a Ceglie Messapica

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