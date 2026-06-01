nuovo consiglio comunale di salerno ecco le richieste del codacons

Con l’insediamento del nuovo consiglio comunale di Salerno, il Codacons Campania ha presentato alcune richieste alle autorità locali. L’associazione ha indicato le priorità che, a suo giudizio, devono essere affrontate immediatamente dall’amministrazione comunale. La comunicazione è stata diffusa subito dopo l’insediamento del nuovo consiglio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle richieste o sulle questioni trattate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con l’insediamento del nuovo consiglio comunale di Salerno, il Codacons Campania interviene indicando le priorità che, a suo avviso, l’amministrazione deve affrontare subito. Il presidente Matteo Marchetti chiede più sicurezza stradale, con autovelox attivi nelle ore notturne sulle principali arterie dove si registrano corse oltre i 100 kmh. Con l’arrivo dell’estate, l’associazione sollecita anche il rispetto del PUAD regionale, che prevede il 30% di spiagge libere. Sul fronte dei tributi, il Codacons chiede di accelerare i regolamenti per la rottamazione di multe e debiti comunali, bloccando intanto le procedure esecutive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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