Randy Orton non sarà presente al Fanatics Fest, dove le sessioni di autografi e i photo op con lui sono state cancellate. Tuttavia, non è chiaro se l’assenteismo all’evento significhi che non sarà comunque a New York in altri momenti. La sua partecipazione a future attività non è stata confermata, anche se la cancellazione al Fanatics Fest ha alimentato il dubbio sulla sua presenza in città.

Randy Orton potrebbe essere stato escluso dal Fanatics Fest, ma questo non significa necessariamente che resterà lontano da New York. Quando i fan hanno scoperto che le sessioni di autografi e i photo op con “The Viper” erano stati cancellati, molti hanno dato per scontato che Orton non avrebbe più partecipato all’evento. Sono stati emessi i rimborsi, il suo nome è scomparso dal programma e la vicenda sembrava essersi conclusa lì. Orton a New York in gran segreto? Le ultime indiscrezioni accendono i rumors. A quanto pare, però, non è così. Secondo WrestleVotes Radio, riportato da Fightful Select, sia all’interno della WWE sia tra gli organizzatori di Fanatics c’è ancora la convinzione che Randy Orton sarà a New York questo weekend, anche se i fan non avranno la possibilità di incontrarlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton sarà comunque a New York? Mistero sulla sua assenza dal Fanatics Fest

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Randy Orton Doesn't Care If You're Male Or Female

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