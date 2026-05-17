WWE | Randy Orton la replica social alle voci sull’infortunio
Pochi giorni dopo la diffusione di voci riguardanti un possibile infortunio alla schiena, un rappresentante di Randy Orton ha pubblicato un messaggio sui social media per rispondere alle notizie circolate. La notizia è stata riportata da un noto giornalista specializzato nel settore wrestling, che aveva menzionato problemi di salute legati alla schiena del wrestler. La replica sui social mira a chiarire la posizione dell’atleta e a tranquillizzare i fan sulla sua condizione attuale.
Pochi giorni dopo l’indiscrezione di Dave Meltzer sul problema alla schiena, “The Viper” rompe il silenzio con un messaggio ironico apparentemente rivolto a chi si stava preoccupando per la sua salute A stretto giro dall’indiscrezione di Dave Meltzer sul presunto infortunio alla schiena che terrebbe Randy Orton lontano dalla televisione della WWE, della quale vi abbiamo parlato in precedenza, “The Viper” ha deciso di intervenire in prima persona. E lo ha fatto nel modo più tipicamente “ortoniano”: con un tweet sarcastico apparentemente indirizzato proprio a tutte le preoccupazioni dei fan emerse online nelle ultime ore. Il tweet ironico di Randy Orton e il riferimento al “#15”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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