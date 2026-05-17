WWE | Randy Orton la replica social alle voci sull’infortunio

Pochi giorni dopo la diffusione di voci riguardanti un possibile infortunio alla schiena, un rappresentante di Randy Orton ha pubblicato un messaggio sui social media per rispondere alle notizie circolate. La notizia è stata riportata da un noto giornalista specializzato nel settore wrestling, che aveva menzionato problemi di salute legati alla schiena del wrestler. La replica sui social mira a chiarire la posizione dell’atleta e a tranquillizzare i fan sulla sua condizione attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pochi giorni dopo l’indiscrezione di Dave Meltzer sul problema alla schiena, “The Viper” rompe il silenzio con un messaggio ironico apparentemente rivolto a chi si stava preoccupando per la sua salute A stretto giro dall’indiscrezione di Dave Meltzer sul presunto infortunio alla schiena che terrebbe Randy Orton lontano dalla televisione della WWE, della quale vi abbiamo parlato in precedenza, “The Viper” ha deciso di intervenire in prima persona. E lo ha fatto nel modo più tipicamente “ortoniano”: con un tweet sarcastico apparentemente indirizzato proprio a tutte le preoccupazioni dei fan emerse online nelle ultime ore. Il tweet ironico di Randy Orton e il riferimento al “#15”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton, la replica social alle voci sull’infortunio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THIS Randy Orton cannot be stopped Sullo stesso argomento WWE: La reazione di SmackDown al possibile Cody Rhodes vs Randy OrtonCome per ogni puntata, in apertura vengono riportati riassunti ed eventi principali dello show. WWE: Randy Orton infortunato prima di WrestleMania 42?A pochi giorni da WrestleMania 42, previsto per questo fine settimana, arrivano notizie preoccupanti sulle condizioni fisiche di Randy Orton. 15 anni fa oggi Randy Orton ha messo fine al primo regno di campione del mondo pesi massimi WWE di Christian reddit Randy Orton potrebbe puntare a 4 stelle della WWE dopo il suo ritornoLa WWE lo ha promosso per il prossimo show a Barcellona, in preparazione per il Clash in Italia, segnalando che il Viper è pronto a tornare sotto i riflettori. Il suo ultimo grande momento risale a Wr ... worldwrestling.it WWE: Rivelato il motivo della recente assenza di Randy OrtonProprio quando la WWE sta per riaccogliere Randy Orton on screen, scopriamo il motivo della sua assenza post WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it