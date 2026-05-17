WWE | Randy Orton svelato il vero motivo dell’assenza dopo WrestleMania 42

Dopo la sconfitta contro Cody Rhodes a WrestleMania 42, Randy Orton non è più apparso nei programmi televisivi della WWE. Da allora, l’atleta ha mantenuto il silenzio sulla sua assenza, senza partecipare a eventi o incontri. La sua uscita dalla scena pubblica è avvenuta subito dopo l’evento, senza ulteriori comunicazioni ufficiali o spiegazioni pubbliche. La sua presenza nei programmi successivi è stata assente, e non ci sono state notizie ufficiali riguardo a eventuali motivazioni o piani futuri.

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Da WrestleMania 42 in poi, Randy Orton è scomparso dalla programmazione televisiva della WWE. Dopo la sconfitta subita contro Cody Rhodes, “The Viper” ha lasciato le scene senza più tornare. Negli ultimi giorni, però, la federazione ha iniziato a inserirlo nella pubblicità dell’episodio di SmackDown del 29 maggio in scena a Barcellona, alimentando le voci di un possibile reinserimento in vista di Clash in Italy. Ora, a fare luce sulla questione, arriva un’indiscrezione che cambia parecchio il quadro. L’indiscrezione di Dave Meltzer sull’infortunio di Randy Orton. A parlarne è stato Dave Meltzer durante una puntata di Wrestling Observer Radio. Secondo il giornalista, il vero motivo dietro la lunga assenza di Randy Orton sarebbe un problema alla schiena tutt’altro che marginale, che si trascina ormai da diverso tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton, svelato il vero motivo dell’assenza dopo WrestleMania 42 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FULL MATCH: Randy Orton vs. Seth Rollins: WrestleMania 31 Sullo stesso argomento WWE: Randy Orton infortunato prima di WrestleMania 42?A pochi giorni da WrestleMania 42, previsto per questo fine settimana, arrivano notizie preoccupanti sulle condizioni fisiche di Randy Orton. Cody Rhodes vs Randy Orton a WrestleMania 42. Perché è un grande sìStamford, 8 marzo 2026 – Cody Rhodes ha riconquistato l’Undisputed WWE Championship a SmackDown il 6 marzo 2026, battendo Drew McIntyre nel match che... Randy Orton potrebbe puntare a 4 stelle della WWE dopo il suo ritornoLa WWE lo ha promosso per il prossimo show a Barcellona, in preparazione per il Clash in Italia, segnalando che il Viper è pronto a tornare sotto i riflettori. Il suo ultimo grande momento risale a Wr ... worldwrestling.it Importante aggiornamento sulla data di ritorno di Randy Orton in WWELa sua presenza nel programma ufficiale dell´evento ha immediatamente attirato l´attenzione. Orton è stato assente dal suo scontro decisivo sul grande palcoscenico, e non c´era un calendario preciso p ... worldwrestling.it