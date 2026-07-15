Alle 4 teste di serie del torneo WTA 250 di Iasi si sono svolti gli ottavi di finale, senza giocatrici italiane nel tabellone singolare femminile. Due atlete sono passate ai quarti, mentre altre due sono state eliminate. In particolare, le giocatrici che hanno superato i turni sono state Putintseva e Marcinko, mentre Bondar e Jacquemot sono state eliminate. La competizione si svolge su terra battuta outdoor in Romania.

Si aprono gli ottavi di finale sulla terra battuta outdoor del torneo WTA 250 di Iasi, in Romania, privo di giocatrici italiane nel tabellone di singolare femminile: nei quattro match odierni delle 4 teste di serie impegnate due avanzano ai quarti e due vengono eliminate. Nella parte alta del main draw la numero 9 del seeding, la kazaka Yulia Putintseva, regola l’armena Alina Charaeva, sconfitta con un duplice 6-3, mentre il derby transalpino sorride alla wild card Clara Burel, che liquida la connazionale Elsa Jacquemot, testa di serie numero 8, con un doppio 6-1. Nella parte bassa del tabellone la slovena Tamara Zidansek piega la resistenza... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Iasi 2026, Putintseva e Marcinko approdano ai quarti. Out Bondar e Jacquemot

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