Dal 19 al 28 luglio si svolgerà a Pontecagnano il WoodFest 2026, un evento di dieci giorni dedicato alla musica, alla gastronomia e alle tradizioni campane. L’evento si terrà nel bosco della città e prevede concerti e stand culinari. La manifestazione coinvolge diverse attività legate alla cultura locale e si svolge in un’area naturale. La programmazione include spettacoli musicali e momenti dedicati alle specialità gastronomiche della regione.

Dal 19 al 28 luglio il WoodFest 2026 anima il bosco di Pontecagnano con concerti, stand gastronomici, tradizioni campane e cultura.. Pontecagnano (Sa). Tutto pronto a Pontecagnano Faiano, nel salernitano, in via Amerigo Vespucci n.14 dove dal 19 al 28 luglio, nel bosco cittadino si svolgerà il festival regionale enogastronomico, culturale e musicale WoodFest 2026. Un evento organizzato e finanziato da un gruppo di giovani dei Picentini dell’associazione culturale Rewind e che gode dei patrocini gratuiti di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Pontecagnano, che vedrà la celebrazione attraverso i piatti della tradizione campana che è patria della Dieta Mediterranea, la musica popolare live e i convegni sulla sostenibilità e la riscoperta della tradizione enogastronomica campana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - WoodFest 2026, a Pontecagnano dieci giorni tra musica e sapori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno per il primo maggio barese 2026Dal primo al 3 maggio, il Parco 2 giugno ospiterà la settima edizione del Primo Maggio Barese, un evento che proporrà musica, sport, cultura e...

Dieci giorni tra musica, arte, spettacoli e storia: a Collescipoli torna la festa di San NicolòA Collescipoli si terrà dall’8 al 17 maggio la festa di San Nicolò, un evento che durerà dieci giorni e includerà numerosi appuntamenti.

Si parla di: Labirinto nella foresta, cibo e concerti nel bosco in città: 10 serate magiche al WoodFest.

Labirinto nella foresta, cibo e concerti nel bosco in città: 10 serate magiche al WoodFestInizia il conto alla rovescia per il WoodFest, la seconda edizione del festival che si terrà a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dal 19 al 28 luglio 2026, tra gli spazi di Casa WoodFest, u ... msn.com

Al WoodFest un Villaggio dei Sapori nel bosco tra specialità, panini, pizze e dolci: il menùInizia il conto alla rovescia per il WoodFest, l’attesissimo festival estivo che prenderà vita a Casa Woodfest, a Pontecagnano Faiano, dal 19 al 28 luglio 2026, regalando ben 10 giornate di gusto e ... vesuviolive.it