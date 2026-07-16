WoodFest 2026 a Pontecagnano dieci giorni tra musica e sapori

Da puntomagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 19 al 28 luglio si svolgerà a Pontecagnano il WoodFest 2026, un evento di dieci giorni dedicato alla musica, alla gastronomia e alle tradizioni campane. L’evento si terrà nel bosco della città e prevede concerti e stand culinari. La manifestazione coinvolge diverse attività legate alla cultura locale e si svolge in un’area naturale. La programmazione include spettacoli musicali e momenti dedicati alle specialità gastronomiche della regione.

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Dal 19 al 28 luglio il WoodFest 2026 anima il bosco di Pontecagnano con concerti, stand gastronomici, tradizioni campane e cultura.. Pontecagnano (Sa). Tutto pronto a Pontecagnano Faiano, nel salernitano, in via Amerigo Vespucci n.14 dove dal 19 al 28 luglio, nel bosco cittadino si svolgerà il festival regionale enogastronomico, culturale e musicale WoodFest 2026. Un evento organizzato e finanziato da un gruppo di giovani dei Picentini dell’associazione culturale Rewind e che gode dei patrocini gratuiti di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Pontecagnano, che vedrà la celebrazione attraverso i piatti della tradizione campana che è patria della Dieta Mediterranea, la musica popolare live e i convegni sulla sostenibilità e la riscoperta della tradizione enogastronomica campana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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