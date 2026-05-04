Dieci giorni tra musica arte spettacoli e storia | a Collescipoli torna la festa di San Nicolò

A Collescipoli si terrà dall’8 al 17 maggio la festa di San Nicolò, un evento che durerà dieci giorni e includerà numerosi appuntamenti. Durante questo periodo si svolgeranno spettacoli, esposizioni artistiche, esibizioni musicali e rievocazioni storiche. La manifestazione coinvolge diverse location del paese e attira visitatori e residenti interessati a partecipare alle iniziative programmate. La festa rappresenta un momento di aggregazione e di celebrazione locale.

A Collescipoli dall’8 al 17 maggio torna la festa di San Nicolò, con dieci giorni di eventi tra musica, arte, spettacoli e rievocazione storica.Ad aprire il programma, venerdì, la lettura del bando, seguita in serata dal concerto degli Altoforno. Sabato 9 la solenne messa con il coro San.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Torna la Fiera di Santa Susanna: due giorni tra spettacoli, tradizione e musicaDue giorni per riscoprire tradizioni, rafforzare il senso di comunità e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età. Tre giorni fuori dagli schemi tra spettacoli, musica e partecipazione: a Corinaldo la 'Festa dei Folli'CORINALDO – Al via la Festa dei Folli, dal 24 al 26 aprile, un appuntamento che in tredici edizioni ha portato migliaia di partecipanti a Corinaldo,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Collescipoli: torna la Festa di San Nicolò. Dieci giorni di eventi; Arriva la nuova edizione di Avanti Pop*, la festa del 1° Maggio con arte, musica e street food; Avanti Pop* 2026 a San Nicolò del Boschetto: musica, fave e salame e attività; Sacro Convento. Pubblicato l’inno Su questo colle per la venerazione delle spoglie di san Francesco. Accade in un market lungo la via Emilia a San Nicolò. «Di solito si riconoscono e tornano a pagare. Altrimenti denunciamo alle forze dell’ordine. Ma in quel caso finisce nel nulla» - facebook.com facebook